Ile miasta z Małopolski dostały z WOŚP? Oto konkretne kwoty!

W niedzielę, 13 stycznia w całej Polsce znów zobaczymy wolontariuszy kwestujących na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 27. finał! Sprawdzamy jak miasta w województwie małopolskim skorzystały z pieniędzy Fundacji WOŚP. Podsumowaliśmy, jakiej wartości sprzęt trafił do konkretnych miast. Kto dostał najwięcej sprzętu za największą kwotę? Sprawdź! Ułożyliśmy zdjęcia w kolejności od miast, które dostały najmniej, do tych które otrzymały sprzęt za rekordowe kwoty.