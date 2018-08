Zarobki w Biedronce 2018. Ile zarabia kasjer w Biedronce? Ile zarabia kasjer w Lidlu? O zarobkach w supermarketach w naszym kraju krąży wiele pogłosek. Ile tak naprawdę zarabia kasjer w Biedronce, Lidlu, Tesco, Auchan w 2018? Sprawdziliśmy zestawienia i mamy dla Was najnowsze dane. Jeronimo Martins Polska zapowiada, że zarobki w Biedronce wzrosły w styczniu 2018 roku nawet o 550 złotych brutto. Po podwyżkach praca w sklepach zaczyna być coraz bardziej atrakcyjna. Praca w Biedronce, Lidlu, czy Auchan? Gdzie kasjerzy zarabiają najwięcej? Sprawdziliśmy! Zarobki w Biedronce, Lidlu, Auchan LIPIEC 2018

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podniósł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych od stycznia 2018 r. Podwyżki wyniosły od 200 zł do 550 zł brutto w zależności od lokalizacji, stażu pracy i konkretnego stanowiska. To już czwarta podwyżka pensji w Biedronce w ciągu dwóch lat. JMP jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym obecnie ponad 65 tys. osób w oparciu o umowy o pracę.Zarobki w sklepach z roku na rok są coraz wyższe, co sprawia, że praca w supermarkecie staje się atrakcyjna. Gdzie kasjerzy zarabiają najwięcej? Ile zarabia kasjer w Biedronce? Ile zarabia kasjer w Lidlu? O zarobkach w supermarketach w naszym kraju krąży wiele pogłosek. Ile tak naprawdę zarabia kasjer w Biedronce, Lidlu, Tesco, Auchan w 2018? SPRAWDŹ NASZE ZESTAWIENIE ZAROBKÓW!Styczniowymi podwyżkami zostaną objęci wszyscy sprzedawcy-kasjerzy. Osoby rozpoczynające pracę w Biedronce na tym stanowisku na pełen etat będą mogły zarobić co najmniej 2650 zł brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Pierwszą podwyżkę otrzymają już po roku pracy, natomiast po trzech latach kolejną, dzięki czemu ich zarobki wzrosną do co najmniej 2950 złotych brutto miesięcznie. W wybranych lokalizacjach kwoty te są wyższe, przykładowo dla warszawskiego sprzedawcy-kasjera osiągają wartość nawet 3550 zł brutto po trzech latach pracy. Ponadto każdy sprzedawca-kasjer może otrzymać dodatkowo do 500 zł brutto uznaniowej premii kwartalnej w zależności od wyników.Styczniowe podwyżki objęły również kadrę kierowniczą sklepów, która włącznie z zastępcami kierowników sklepów liczy ponad 14 tys. osób. Biedronka podniosła także wynagrodzenia magazynierów i magazynierów kompletacji, którzy od 2018 r. w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji zarobią od 3050 zł do 4 000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu. Te podwyżki dotyczą wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działających w ramach sieci.

