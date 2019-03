Ile w portfelu ma radny? Zaglądamy do oświadczeń majątkowych

Kilku radnych powiatu nowosądeckiego osiągnęło w minionym roku dochód powyżej 100 tys. zł brutto. Co ciekawe we wszystkich przypadkach są to urzędnicze posady. Oświadczenia majątkowe obejmowały 11 miesięcy (zostały złożone po ślubowaniu). Diety powiatowych radnych kształtują się od 18 tys. do prawie 28 tys. zł rocznie. Ich wielkość uzależniona jest m.in. od pełnionej funkcji w radzie (największy dodatek ma przewodniczący rady oraz przewodniczący danych komisji). To oczywiście dodatkowy, nieopodatkowany dochód. Zobaczcie jaki dochód ujawnili w swoich oświadczeniach radni powiatu nowosądeckiego.