Polska turystyka kwitnie a Polacy chętniej wyjeżdżają na wakacje. GUS opublikował nowy raport, w którym podsumowuje 2017 rok w turystyce. Jak wypoczywamy i ile wydajemy na wakacje? Gdzie najczęściej wyjeżdżamy? W jakich przypadkach wybieramy Polskę, a kiedy decydujemy się na zagraniczny wyjazd? Jakie narodowości najczęściej odwiedzają nasz kraj? Mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Najnowszy RAPORT GUS.

krótkookresową , obejmującą wyjazdy na 2-4 dni

, obejmującą wyjazdy na 2-4 dni długookresową, obejmującą wyjazdy na 5 i więcej dni

Wakacje za granicą, czyli gdzie?

Włochy Chorwacja Grecja Czechy Hiszpania Niemcy Słowacja Austria Węgry Bułgaria

Jak wypoczywają Polacy? - wolimy hotele czy prywatne kwatery?

Obiekty turystyczne w Polsce

Zgodnie ze stanem w dn. 31.07.2017 r. w Polsce było 10 681 turystycznych obiektów noclegowych oferujących 774 tys. miejsc noclegowych. Liczba turystycznych obiektów noclegowych zwiększyła się r/r o 172 obiekty, czyli o 1,6%. https://t.co/NDqLRebDyL 🏨#turystyka #GUS #statystyki pic.twitter.com/cE0z3mGcBF — GUS (@GUS_STAT) 1 sierpnia 2018



Kto najczęściej przyjeżdża do Polski?

Co wynika z raportu? Przede wszystkim wzrosła liczba wypoczywających osób powyżej 15 roku życia. Zanotowaliśmy wzrost rok do roku o 4,4 %. Wynika z tego, że ponad 19 milionów osób Polaków wyjechało w tamtym roku na upragnione wakacje. GUS w raporcie wziął pod uwagęNa krótkie podróże chętniej wybieramy, na dłuższe wakacje -Biura podróży proponują coraz bardziej korzystne ceny za wycieczki zagraniczne a przewoźnicy kuszą niskimi cenami. To musiało poskutkować wzrostem zainteresowania wyjazdami zagranicznymi. Jak wynika z raportu GUS "Turystyka w 2017 roku",Podium, z których korzystają polscy turyści pozostaje niezmienne. To kolejno: hotele, pokoje gościnne i ośrodki wczasowe. Ciekawostką jest jednak wzrost popularności kwater agroturystycznych. Oferta noclegowa tego typu obiektów zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat, ale także zainteresowanie znacząco wzrosło.Agroturystyka stała się ciekawym sposobem wypoczynku dla singli, par a także rodzin.sprzyja wyjazdom z dziećmi i z pupilami. Coraz bardziej wymagający klient szuka takich udogodnień w ofercie wyjazdowej.Ich baza wciąż się powiększa. W ciągu roku powstały 172 nowe obiekty turystyczne otwarte na turystów z kraju i z zagranicy.Polskę najczęściej odwiedzają, którzy stanowią 25 % wszystkich zagranicznych przyjezdnych. Później długo, długo nic, a na dalszych pozycjach znajdziemy m.in.: Brytyjczyków, Ukraińców i Amerykanów.