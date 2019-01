Ile zarabiają w Lidlu, Biedronce, Tesco po podwyżkach PORÓWNANIE Prawdziwe zarobki i bonusy PRACA W LIDLU PRACA W BIEDRONCE PRACA

Ile naprawdę zarabia ekspedientka w Lidlu? A ile zarabia w Biedronce? Pieniądze to nie wszystko. Liczą się też bonusy. Czy praca w Tesco jest lepiej płatna? Praca w Biedronce lub Lidlu jest atrakcyjna? O zarobkach Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Tesco i innych sklepach sieciowych krążą mity. Ile naprawdę zarabiają kasjerki w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan czy Carrefourze? Sprawdziliśmy i mamy wiarygodne dane. Oprócz zarobków są także liczne bonusy i świadczenia socjalne. Lidl rozpoczął ogólnopolską akcję informacyjną skierowaną do zainteresowanych pracą w sieci handlowej, obiecując wysokie zarobki, opiekę lekarską i inne udogodnienia. Po marcowej podwyżce w Kauflandzie praca w marketach staje się atrakcyjna. W sklepach sieci handlowych zarobki są coraz wyższe. To swoisty wyścig, bo sprzedawców brakuje i wyższymi zarobkami oraz bonusami można ich skusić do przejścia.