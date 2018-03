PIT-y składamy już od wielu lat i dla większości z nas to czynność niemal automatyczna. Jednak by szybko odzyskać nadpłacony podatek - a zwrot należy się zdecydowanej większości podatników, trzeba szybko i poprawnie złożyć deklarację. teraz już liczy się każdy dzień, a przeszkód formalnych być nie powinno, by płatnicy mieli czas do końca lutego, by przysłać nam niezbędne do rozliczenia informacje - PIT-11. Praktycznych wskazówek udziela Donata Basińska, ekspert z firmy e-file.





Do końca lutego polscy pracodawcy mieli czas na rozliczenie i przekazanie PIT-11 swoim pracownikom i współpracownikom. To dokument niezbędny do tego, by pracujący, zgodnie z prawem, mogli rozliczyć się indywidualnie w swoich Urzędach Skarbowych składając PIT-37 lub PIT-36, jeżeli mają także inne przychody (dwie najpopularniejsze deklaracje roczne).



Szybkość zwrotu podatku zależy od takich czynników jak: lokalizacja urzędu czy zaludnienie regionu, w którym mieszkamy. Jak wynika z badania firmy e-file, producenta aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online, które zostało przeprowadzone w ubiegłym roku, jeśli złożyliśmy e-deklarację we Wrocławiu na początku marca, zwrot otrzymamy około 19 kwietnia.



To mieszkańcy tego regionu w 2017 roku najszybciej otrzymali zwrot swojego podatku - 28 dni po złożeniu e-deklaracji. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno województwa opolskie i podkarpackie. Najdłużej, bo 48 dni, czekali podatnicy z Pomorza i Mazowsza. Zanim jednak do rozliczenia dojdzie, musimy otrzymać wspomniany PIT-11 od pracodawcy. Dlaczego jest on tak ważny?



– Dokument zawiera dokładne informacje, ile zarobiliśmy w danej firmie w minionym roku, jakie pracodawca zapłacił za nas podatki oraz w jakiej wysokości odprowadził składki ZUS. Gdyby nie PIT-11 musielibyśmy samodzielnie wyliczyć m.in. przychody, dochody, zaliczki na podatek - przypomina Donata Basińska, ekspert z firmy e-file – dostawcy aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online. Co jednak, gdy do dzisiaj nie otrzymaliśmy PIT-11 od swojego pracodawcy?



Nie otrzymałem PIT-11 – co zrobić?

Jeśli jakakolwiek próba kontaktu z pracodawcą zakończyła się fiaskiem, pozostaje nam samodzielnie wypełnić druk PIT-11. Najpierw należy sprawdzić wysokość wynagrodzeń na podstawie pisemnej umowy lub przelewów od pracodawcy dokonywanych w 2017 roku i zsumować wszystkie te kwoty.

Następnie trzeba ustalić: przysługujące koszty uzyskania przychodów i zaliczki na podatek, które pracodawca powinien wpłacać na rzecz skarbówki oraz kwoty składek ZUS i kwoty składek zdrowotnych, które należało odjąć od naszego wynagrodzenia. Uzyskane dane wpisujemy do deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-37 i deklarację składamy do urzędu skarbowego wraz z pismem wyjaśniającym kwoty wskazane w ostatecznej rocznej deklaracji podatkowej.

- Za wysokość obliczonych zaliczek na podatek czy ich terminowe odprowadzanie odpowiada wyłącznie pracodawca. Gdy zauważymy niezgodności w otrzymanym od pracodawcy PIT-11, będzie on musiał odnieść się do naszych uwag i być może skorygować druk – dodaje Donata Basińska z e-file. Na złożenie deklaracji PIT-36 lub PIT-37 mamy czas do 30 kwietnia. Rozliczający się elektronicznie w marcu, na swój zwrot poczekają szacunkowo średnio 41 dni. Jednak osoby, które odłożą tę czynność na ostatnią chwilę, mogą otrzymać zastrzyk gotówki dopiero w połowie wakacji – Urząd Skarbowy ma aż 3 miesiące na zwrot z nadpłat wykazanych w rocznym rozliczeniu. Jak szybko rozliczyć się z fiskusem i sprawdzić termin zwrotu z PIT w naszym urzędzie? Planowanie ułatwi Baza Urzędów Skarbowych online.

