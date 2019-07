IMGW ostrzega. Idą gwałtowne burze

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje w niedzielę od godziny 10.00 i obowiązywać będzie do końca dnia. Według instytutu w Małopolsce i dziesięciu innych województwach mogą wystąpić groźne burze z gradem. Poniżej pełny komunikat IMGW.

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad."