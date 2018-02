Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców woj. małopolskiego przed silnymi mrozami. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują od godz. 7.30 w sobotę i potrwają cały weekend. "W rejonach podgórskich prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 14 km/h do 22 km/h, w dzień w porywach do 45 km/h" - czytamy na stronie IMGW.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.