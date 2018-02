Aż do czwartku, 1 marca obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z bardzo niskimi temperaturami.

W tych dniach temperatura maksymalna w dzień wyniesie w naszym regionie od -10º C do -7º C. W nocy prognozowana temperatura minimalna może spaść aż -17º C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 90 proc.

