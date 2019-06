IMGW ostrzega! Uwaga na ogromny upał w części Małopolski

Pogoda na środę, 19 czerwca

W środę na południu, wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 10-40 mm oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C w Nowym Targu do 28 st. C w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni i po...