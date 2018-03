Prognozy pogody na najbliższe dni nie nastrajają optymistycznie. Noc z niedzieli na poniedziałek ma być bardzo chłodna, z temperaturą dochodzącą do minus jedenastu stopni. Dodatkowym utrudnieniem, szczególnie dla kierowców, mogą być zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzega IMGW.

Intensywne opady śniegu są praktycznie pewne. IMGW szacuje, że na małopolskie ulice spadnie od 10 do 15 centymetrów białego puchu. Warunków nie poprawi także wiatr, który będzie wiał z prędkością od 30 do 40 kilometrów na godzinę. W porywach może on osiągać nawet 70 kilometrów na godzinę, co może sprzyjać występowaniu zamieci śnieżnych.Małopolskę obejmuje jednak ostrzeżenie zaledwie pierwszego stopnia, które występuje głównie na południu kraju - m.in. w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Znacznie gorszych warunków mogą się natomiast mieszkańcy północy kraju. Tam silny wiatr szczególnie da się we znaki z soboty na niedzielę. Wichury na północy mogą osiągać nawet ósmy stopień w skali Beauforta. Najbardziej zagrożona będzie strefa brzegowa, która została objęta ostrzeżeniem drugiego stopnia.Śnieg zostanie z nami przez co najmniej kilka dni. Synoptycy przewidują, że ocieplenie nastąpi dopiero we wtorek, a dodatnich temperatur możemy się spodziewać w środę. Wtedy słupki rtęci pokażą około jednego stopnia na plusie.

