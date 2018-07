IMGW ostrzega: Deszcze i burze nie ustaną, ostrzezenia zostały wydane dla kilkunastu województw w tym dla Małopolski. Sprawdź kiedy przestanie padać.

Ulewy w Małopolsce: IMGW ostrzeżenia II stopnia:

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.



Co robić, a czego nie robić w czasie burzy? O zachowaniu podczas burzy powiedziano już wiele, nie zawsze prawdę.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami.IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia dla siedmiu województw, zagrożone obszary to woj.: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.Synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21°C na zachodzie do 28°C na wschodzie. Chłodniej w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu: od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny oraz porywisty, w Karpatach porywy do 80 km/h, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.WIDEO: Pogoda na dzień (19.07.2018) KRAKÓW | MAŁOPOLSKIE | POLSKAPrzewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.