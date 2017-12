Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed oblodzeniem. Ostrzeżenie dotyczy całej Małopolski.

Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje do godziny 10 w sobotę."Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, przy gruncie od -10°C do -7°C. W rejonach podgórskich od -12°C do -9°C, przy gruncie od -14°C do -11°C." - podał instytut w komunikacie.[cs] [/cs]