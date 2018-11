Imieniny Andrzeja: wyjątkowe życzenia imieninowe, śmieszne wierszyki, poważne życzenia na imieniny Andrzeja 30 11

Imieniny Andrzeja: wyjątkowe życzenia imieninowe, śmieszne wierszyki

Andrzeju, życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz...

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

Andrzej imieniny obchodzi:

6, 19, 26 stycznia,

2, 4 lutego,

12, 27 kwietnia,

13, 15, 16, 17, 25, 29, 30 maja,

3 czerwca,

4, 12, 13, 16, 21 lipca,

4, 19 sierpnia,

29 sierpnia,

20, 23 września,

17, 20 października,

1, 10, 24, 30 listopada,

10 grudnia.

Poważne życzenia na imieniny Andrzeja 30 11

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Dużo szczęścia i radości, uśmiechu i wytrwałości. I samych przyjemnych dni w przyszłości.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,

humoru dobrego, życia kolorowego

i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!

Niech Ci życie słodko płynie

Jak po morzu fale,

Niech Cię nigdy nie spotykają

Troski, łzy żale!

Znani polscy Andrzeje:

Andrzej Duda

Andrzej Chyra

Andrzej Seweryn

Andrzej Gołota

Andrzej Nejman

Andrzej Zieliński

Andrzej Sołtysik

Andrzej Smolik

Andrzej – imię męskie pochodzenia greckiego. Pochodzi od greckiego imienia będącego zdrobnieniem od imion złożonych zawierających wyraz aner – „człowiek, mężczyzna, taki jak mężczyzna” (inne źródło tłumaczy je też jako: „dzielny, mężny”). Pierwotny grecki Andréas, poprzez łacińskie imię Andreas, rozwinął się w języku polskim w imię Andrzej[1]. Nosił je jeden z apostołów. Imię występuje także w Biblii.

