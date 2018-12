Imieniny Barbary. Najlepsze życzenia i wierszyki, krótkie i wesołe sms

Marzeń, o które warto walczyć.

Radości, którymi warto się dzielić,

przyjaciół z którymi warto być

i nadziei bez której nie da się żyć.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały. By nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.