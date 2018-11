Imieniny Katarzyny: najlepsze życzenia imieninowe, poważne, śmieszne wierszyki na imieniny Katarzyny 25 11

Imieniny Katarzyny: najlepsze życzenia imieninowe

Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem.

Niech Ci życie słodko płynie, jak po morzu fale. Niech Cię nigdy nie spotykają troski, łzy żale!

Droga Kasiu!

Z okazji imienin życzę Ci:

- marzeń (żeby się spełniały)

- przyjaciół (żeby pamiętali)

- życia (żeby było kolorowe)

- miłości (żeby przyszła)

- szczęścia (żeby nie opuszczało)

- okularów (żeby były różowe)

- wakacji (by mogły trwać wiecznie)!

W dniu Twoich imienin, składam Ci życzenia, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz pogody ducha na co dzień.

Imieniny Katarzyny 25 11: Poważne, śmieszne wierszyki na imieniny Kaśki

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń

i kolejnych natchnień jak fal,

które pchają statek do przodu.

Katarzyna może świętować swoje imieniny:

2 lutego,

13 lutego,

9 marca,

22 marca,

24 marca,

1 kwietnia,

5 kwietnia,

6 kwietnia,

9 kwietnia,

17 kwietnia,

29 kwietnia,

30 kwietnia,

9 maja,

4 września,

15 września,

25 listopada,

31 grudnia.

Katarzyna to imię żeńskie pochodzące od greckiego słowa katharós „czysty”, „bez skazy”. Do Polski imię to trafiło za pośrednictwem łaciny. Jest to siódme co do popularności imię w Polsce

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechów, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i samych w życiu przyjemnych wrażeń,

dużo uśmiechu i moc słodyczy, życzy...

Wszystkiego dziś Ci życzę co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile!

Sto buziaków, życzeń tysiąc

wszystkie szczere - mogę przysiąc,

wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat!

