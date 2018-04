Program Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy zadebiutował w polskiej telewizji pod koniec 2013 roku i w szybkim tempie stał się bardzo popularny. Pierwsze trzy sezony nagrano w Warszawie i nie brakowało tam szalonych imprez, które właściciele lokali oraz sami uczestnicy programu zapamiętali na długo.

Chociaż od pierwszych odcinków Warsaw Shore na antenie MTV minęło niecałe pięć lat, to uczestnicy programu oraz skład ekipy, zmienili się nie do poznania. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż, która przypomni Wam, gdzie ekipowicze imprezowali w pierwszych sezonach programu.



Będzie to także okazja, żeby przypomnieć sobie, jak wtedy wyglądali uczestnicy i kogo mogliśmy oglądać na ekranach telewizorów. Odwiedzicie wiele znanych miejsc w Warszawie, w tym m.in. Pub Przejście, klub Explosion, Meta Disco, Bolywood, Klub Park czy Multipub "Pod Grubą Kaśką", gdzie Ekipa z Warszawy zajrzała ostatnio podczas kręcenia 9 sezonu, podczas którego Warsaw Shore wróciło do Warszawy. Nowe odcinki programu obejrzycie w każdą niedzielę w MTV o godz. 23. Zapraszamy do obejrzenia wideo poniżej:





