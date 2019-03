Oświęcim. Rzecznik prezydenta: dziecko potrącił radiowóz z kolumny

Samochód policyjny, jadący w czwartek przez Oświęcim z kolumną pojazdów wiozących prezydenta Andrzeja Dudy potrącił na przejściu dla pieszych ok. 10- letniego chłopca. Rzecznik prezydenta twierdzi, że Andrzej Duda sam zatrzymał prezydencką kolumnę i podbiegł do chłopca, by sprawd...