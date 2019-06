Inwazja kleszczy. Najwięcej zachorowań na boreliozę w Małopolsce!

To już prawdziwa plaga kleszczy! Kleszcz i borelioza to teraz temat numer jeden. Statystyki dotyczące kleszczy są zatrważające. Lawinowo rośnie liczba osób zaatakowanych przez te niezwykle groźne pajęczaki, które wywołują chorobę zwaną boreliozą. Najgorzej w skali całej Polski sytuacja pod tym względem wygląda w Małopolsce. Tylko od stycznia do końca maja 2019 r. wykryto 831 zachorowań na boreliozę w regionie. W całym minionym roku stwierdzono 3641 zachorowań - co było najwyższym wynikiem w kraju! Tymczasem przed nami najniebezpieczniejsze miesiące - czerwiec i lipiec. Wtedy jest najwięcej zachorowań. Zobacz, w których powiatach w Małopolsce sytuacja jest najgorsza. KLIKNIJ w GALERIĘ i PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH SLAJDÓW z DANYMI

W ubiegłym roku krakowski sanepid odnotował 3641 przypadków boreliozy w regionie. Rok wcześniej 3322, a w 2016 r. zachorowało w Małopolsce 2946 osób. Te dane pokazują jak na dłoni, że liczba zachorowań na to groźne schorzenie przenoszone przez kleszcze nieustannie rośnie! Kleszcze i choroby, które one przenoszą, takie jak borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, stają się groźne przez cały rok. Jednak większość, bo aż 80 proc. nowych przypadków boreliozy jest notowana w czerwcu i lipcu. Kleszcze atakują nie tylko w parkach i lasach w czasie spacerów latem, ale zagnieżdżają się na trawnikach, osiedlowych parkach i skwerach, tworząc tam trwałe siedliska. Dość powiedzieć, że tylko jedna samica kleszcza jest w stanie złożyć nawet 6 tys. jaj! Kleszcze i bolerioza zmorą Małopolski - Zapadalność na boreliozę w woj. małopolskim jest znacząco wyższa od notowanej w kraju - przyznaje Jacek Żak, rzecznik Wojewózkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. - Wzrost liczby rejestrowanych przypadków boreliozy widoczny jest jednak w całej Polsce. Wynikać to może m.in. ze zwiększenia świadomości społeczeństwa oraz coraz lepszego dostępu do diagnostyki laboratoryjnej, dzięki której choroba jest częściej diagnozowana. Tylko od początku tego roku małopolski sanepid odnotował 831 przypadków boreliozy w Małopolsce. W pierwszym kwartale ubiegłego roku były 432 zachorowania. W 2016 r. w analogicznym okresie zachorowały 304 osoby, a w 2017 r. – 502. Tymczasem sezon na wycieczki za miasto i wędrówki po górach i lasach dopiero przed nami. To może być niestety rekordowy rok pod względem zachorowań. Koalicja Klimatyczna i HEAL Polska w swoim raporcie ostrzega przed rozprzestrzenianiem się kleszczy. Jest to jednak nieuniknione. Wpływ na to mają: gwałtowne skoki temperatury, łagodniejsze zimy, wilgoć, zacieranie się pór roku, czyli zjawiska, które obserwujemy obecnie. Kleszcz u dziecka, kleszcz u psa Na forach medycznych aż roi się od pytań dotyczących tego, jak wygląda ugryzienie kleszcza oraz jakie są objawy ukąszenia. Warto wiedzieć, gdzie można spotkać tego pasożyta oraz jak wygląda ślad po jego ugryzieniu. W ten sposób można łatwo go zauważyć, zlokalizować i usunąć. Im szybciej zareagujemy i zlikwidujemy kleszcza, tym większa szansa, że objedzie się bez zakażenia i późniejszych powikłań. Kleszcz żywi się krwią ludzką i zwierzęcą. Ma zaledwie 3-4 mm długości. Najczęściej spotykany jest w okolicach zarośli, w trawach, krzakach. Kleszcze wbijają się w swoją ofiarę bardzo szybko i bezboleśnie, specjalnie przystosowanymi do tego otworami gębowymi. Dzięki licznym ząbkom bardzo silnie trzymają się skóry żywiciela, więc niekiedy ich usunięcie jest trudne. Jakie są objawy ukąszenia przez kleszcza? Zazwyczaj jest to zaczerwienienie na ciele, tzw. rumień - zwykle niewielki obejmujący około 2-3 cm ciała dookoła kleszcza, który wczepił się w skórę. Jeśli rumień się powiększa i przyjmuje kształt pierścieni, należy zgłosić się do lekarza – może to być objaw zakażenia boreliozą. Po powrocie do domu ze spaceru z dzieckiem czy z psem warto dokładnie obejrzeć ciało. Im szybciej zauważyły kleszcza, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zdąży zarazić boreliozą. Jest wiele sposobów usuwania kleszczy, jednak niewiele z nich jest w pełni skutecznych i bezpiecznych. Warto korzystać z profesjonalnie przygotowanych zestawów do wyciągania kleszczy, które można kupić w aptece za około 20 zł. Nie wolno smarować miejsca ukąszenia, ani wyszarpywać kleszcza na siłę

Takie działania powodują u kleszcza zwiększoną produkcję śliny wraz z którą wpuszcza je do naszej krwi zwiększoną ilość chorobotwórczych substancji (są w niej tzw. krętki Borrelia burgdorferi). Lekarze zwracają uwagę na konieczność szybkiej interwencji: aby zakazić boreliozą, kleszcz musi przebywać w skórze co najmniej 24 godziny. Przeciwko zapaleniu opon mózgowych przenoszonemu przez te pajęczaki można się zaszczepić. Przeciwko boreliozie szczepionki nie ma. Jakie są objawy boreliozy? Rumień wędrujący jest najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy. Inne wczesne zmiany to rzadko występujący naciek na skórze oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, osłabienie. Wczesne objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego. U części chorych objawy zakażenia ograniczonego mogą nie występować lub pozostać niezauważone przez chorego. Wówczas w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy choroba ujawnia się w postaci zakażenia uogólnionego (stadium wczesne rozsiane). Może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub zapalenia mięśnia sercowego. Zapalenie stawów rozwija się u około 60% nieleczonych pacjentów. Znacznie rzadziej rozwija się neuroborelioza, występuje u około 15% nieleczonych. Najczęstszym powikłaniem neurologicznym jest porażenie nerwu twarzowego. Powikłania kardiologiczne są jeszcze rzadsze, dotyczą około 5% nieleczonych osób. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań neurologicznych. Borelioza jest rozpoznawana na podstawie dodatnich testów serologicznych oraz występowaniem typowych objawów klinicznych. Zakażenie - we wstępnej fazie - jest skutecznie leczone za pomocą antybiotyków. Jak chronić się przed kleszczami? Zapobieganie boreliozie polega przede wszystkim na unikaniu ukąszenia kleszczy poprzez: noszenie ubioru okrywającego możliwie szczelnie ciało (koszula z długimi rękawami, długie spodnie, zakryte buty),

unikanie wypraw w rejony, w których jest dużo kleszczy,

unikanie chodzenia poza drogami po lesie, w zaroślach i łąkach,

niesiadanie na zwalonych pniach drzew (miejsce przebywania młodocianych form kleszczy – nimf),

stosowanie środków odstraszających kleszcze (repelenty), zwłaszcza tych zawierających DEET[64],

stosowanie środków do impregnacji odzieży i obuwia zawierających permetrynę i jej pochodne,

sprawdzanie ciała po pobycie w lesie. Nie każdy kleszcz roznosi boreliozę – zakażonych jest ok. 20 proc. pajęczaków Wykrycie choroby we wczesnej fazie i leczenie antybiotykami w 90 proc. przypadków jest skuteczne