W Warszawie odbyła się konferencja prasowa programu "Iron Majdan". Show z warszawską celebrytką i byłym piłkarzem ma być jednym z hitów wiosennej ramówki TVN.

Premiera programu "Iron Majdan" zaplanowana jest na poniedziałek, 5 marca 2018 roku. Program będzie miał w sumie 10 odcinków, w których zobaczymy, jak Małgorzata i Radosław Majdanowie wykonują wspólne zadania, w różnych zakątkach świata.Każdy odcinek to około 7 dni z życia pary. Bohaterowie są poddawani próbom, dzięki którym mogli się dowiedzieć, czy mogą na sobie polegać i czy są idealnym małżeństwem. "Iron Majdan" to autorski format TVN.Rozenek i Majdan zdani sami na siebie będą musieli odnaleźć się w nowej sytuacji. Każde wyzwanie to test na determinację, wytrzymałość, cierpliwość, odwagę, spryt oraz wzajemne zaufanie. Gala wrestlingu w Las Vegas, ucieczka z bezludnej wyspy, walka z ogniem to tylko niektóre z szalonych wyzwań, których podjęli się „Iron Majdan”.