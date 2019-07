IV liga, grupa krakowsko-oświęcimska, w sezonie 2019/2020 będzie liczyć 18 drużyn. Została powiększona, bowiem w stawce pojawią się reaktywowane po dwóch latach zespoły rezerw Cracovii i Wisły. Z jakimi ekipami będą się mierzyć? Na jakich stadionach? Oto wizytówki wszystkich ekip, które walkę o punkty rozpoczną 10 sierpnia. Po sezonie liga zostanie ograniczona do dotychczasowego kształtu 16 drużyn - co oznacza, że spadnie przynajmniej pięć zespołów. Mistrz ligi nie będzie miał natomiast zapewnionego awansu do III ligi - będzie musiał o niego powalczyć w barażu z mistrzem IV ligi tarnowsko-sądeckiej.