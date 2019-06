Za nami 4. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, który w tym roku odbył się w niedzielę (2 czerwca) we Florynce. O udział w wojewódzkiej odsłonie konkursu rywalizowały cztery orkiestry sądeckich OSP: Florynka, Mogilno, Piwniczna-Zdrój oraz Tęgoborze. Najlepsza okazała się orkiestra gospodarzy, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej z Florynki. To oni pojadą 23 czerwca do Szerzyny w powiecie tarnowskim.