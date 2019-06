Jak chronić zwierzęta przed upałem? Psy, koty, gryzonie – jak im pomóc podczas wysokich temperatur?

Jak pomóc zwierzakom podczas upałów

Każde zwierze inaczej znosi upał. Dla psa, jak również i gryzoni wysokie temperatury są nie do zniesienia. Koty zaś uwielbiają wylegiwać się w słońcu, choć w przypadku upału także i one mają dość. Zobacz w naszej galerii jak pomóc futrzakom przetrwać najgorętsze dni lata!

Objawy przegrzania i udaru

Mimo wszelkich starań, organizm zwierzaka może mieć problemy z uporaniem się z gorącem. Niepokojącymi objawami są:

nasilone ziajanie, połączone ze ślinotokiem

szybkie, płytkie oddechy

szare, blade, sine, lepkie i suche dziąsła, zdrowe powinny mieć odcień różowy

przyspieszenie akcji serca

hipertermia –stała temperatura ciała zwierzaków powinna wynosić 38-39 stopni

utrata przytomności, drgawki, śpiączka

Pierwsza pomoc

W razie wystąpienia niepokojących objawów przegrzania lub udaru u zwierzaka, należy zadzwonić po pomoc i w międzyczasie postarać się mu ulżyć. W przypadku psa, bo to on jest najbardziej narażony przegrzanie czy udar, należy położyć go na boku, tak by szyja była wyprostowana. Następnie należy delikatnie otworzyć pysk i wyjąć język, aby nie zasłaniał wyjścia do gardła – drogi oddechowe muszą być drożne. Następnie należy przystąpić do ochładzania psa – nawilżoną szmatkę kładziemy mu na głowie i szyi. Następnie stopniowo należy polewać pupila letnią wodą, zaczynając od klatki piersiowej i brzucha, a kończąc na kończynach. Nie wolno zwierzaka przykrywać ręcznikiem, ponieważ utrudni mu to oddychanie. Jeśli futrzak jest przytomny, należy podać mu miskę z wodą, lecz nie zmuszać go do picia. Koniecznie trzeba skonsultować się lekarzem, nawet jeśli zwierzakowi się polepszy.