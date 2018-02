Zmęczenie, które pojawia się już w połowie dnia spędzanego w biurze? Spadek energii? Zna to każdy z nas! W przypadku pracowników biurowych, spadek koncentracji i nastroju spowodowany jest najczęściej brakiem ruchu. Ból pleców i oczu to efekt wielu godzin spędzonych przed komputerem. Wprowadzając kilka prostych zasad i odpowiednio organizując stanowisko pracy, możemy podkręcić naszą aktywność oraz uwolnić ciało i umysł od zmęczenia.

Długotrwałe siedzenie przy biurku pogarsza naszą sprawność fizyczną i rozleniwia ciało, a co za tym idzie, destrukcyjnie wpływa na nasz umysł. Spadek efektywności to coraz częstszy problem wśród osób pracujących w biurach. Abypowinniśmy wziąć pod uwagę odpowiednie zorganizowanie przestrzeni biurowej oraz wprowadzić w życie nawyki, które zwiększą naszą produktywność i komfort.Problemem, z którym zmaga się aż 38% osób pracujących w biurze jestPowodem tego są najczęściej źle dobrane meble. Zadbajmy o odpowiednie krzesło z regulacją siedziska i oparcia oraz biurko, które umożliwi zajęcie zdrowej pozycji podczas pracy. Zbawienne dla naszego bolącego kręgosłupa są też proste ćwiczenia, które możemy wykonywać podczas przerwy: rozciąganie klatki piersiowej, pleców i ramion; ruchy głowy okrężne i w linii prostej; rozciąganie nadgarstków i przedramion.nie pozwala nam efektywnie pracować? Stwórzmy przyjazne warunki dla naszego umysłu i nie pozwólmy, aby zmęczenie ograniczało naszą kreatywność. Uporządkujmy biurko, pozwoli to skupić się nam na aktualnych zadaniach, a nie szukaniu notatek. Róbmy regularne przerwy podczas pracy, wyjdźmy wtedy na spacer i weźmy kilka głębokich wdechów, żeby dotlenić mózg. Ważne jest też zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie spędzamy większość swojego dnia. Zadbajmy też o odpowiednią ilość wypoczynku, ponieważ nic tak nie rozprasza, jak walka ze snem, kiedy zbliża się deadline. Istotna jest też organizacja – żeby efektywnie zarządzać czasem, powinniśmy sporządzać codzienną listę zadań, która nie pozwoli nam zapomnieć o żadnym z nich.Przeszkodą utrudniającą nam pracę jest również, spowodowane korzystaniem z urządzeń cyfrowych. Długotrwałe wpatrywanie się w ekrany z bliskiej odległości prowadzi do przeciążenia mięśni rzęskowych oka, które odpowiadają za jego akomodację, tj. dostosowanie oka do oglądania przedmiotów znajdujących się na różnych odległościach. Tymczasem, przed ekranem komputera spędzamy ponad 6 godzin dziennie, a osoby pracujące zdalnie nawet dwa razy dłużej. Aby praca przebiegała bez dokuczliwego bólu oczu, który deklaruje aż 42%2 z nas, powinniśmy zapewnić w biurze, jak i w domu optymalne oświetlenie, które zwiększy nasz komfort widzenia. Ponadto, istotne jest również robienie przerw, częste mruganie i ćwiczenia oczu, polegające na regularnym spoglądaniu na przedmioty w oddali. Osoby z wadami wzroku powinny także zadbać o odpowiednią korekcję wady np. przy użyciu specjalnych soczewek kontaktowych, przeznaczonych do pracy z komputerem. Firmastworzyła unikatowe soczewki z systemem, które zostały stworzone z myślą o osobach, korzystających ze sprzętów cyfrowych każdego dnia. Soczewki od testowane przez blogerkę – Fashionelkę, która przed ekranami spędza często niemal 12 godzin każdego dnia, zmniejszają dolegliwości związane zi zwiększają komfort pracy.– radzi dr Wojciech Kida, optometrysta, ekspert akcji „Cyfrowe NIEzmęczenie Wzroku”.Aby poznać więcej szczegółów na temat Cyfrowego Zmęczenia Wzroku, odwiedź stronę internetową www.cyfroweniezmeczeniewzroku.pl oraz polub fanpage CooperVision Polska na Facebooku.