Letnia pogoda i urlopowy okres zachęcają nas do nowych przygód. Ludzie dzielą się na tych, którzy lubią morze i tych, którzy wolą góry, dlatego co roku zarówno na południe i na północ kraju wyrusza wielu turystów, którzy niestety często nie wiedzą, jak się zachować. O ile nad morzem zwracamy uwagę na zachowania, które są irytujące, ale przeważnie nieszkodliwe, o tyle w górach jest już dużo gorzej. Jak zachować się w górach, a czego tam nie robić? Jak się ubrać w góry i jak przygotować do wycieczki, by nie stać się bohaterem memów, ale także by sobie nie zaszkodzić? Zobacz w naszej galerii najgorsze rzeczy, jakie robią turyści w górach. Pod żadnym pozorem ich nie powtarzaj!





Jak ubrać się w góry? Mamy z tym problem!

Okazuje się, że to, jak ubrać się w góry jest dla wielu turystów nie lada problemem. Doświadczony górołaz doskonale wie, jaki strój zapewni mu wygodę i bezpieczeństwo na szlaku, ma także świadomość tego, że warunki na trasie i na szczycie mogą być diametralnie inne niż te na dole. Niestety, w przewadze są ci, którym brak wyobraźni.

Grzechem głównym niedzielnych turystów jest nieodpowiednie obuwie: adidasy, sandały, klapki, a nawet buty na obcasie. Niestety, nawet na najbardziej wymagających szlakach można spotkać osoby, których buty zupełnie nie nadają się na szlak.

Źle dobrany strój do warunków pogodowych to kolejny problem wielu górskich turystów. W wyższych partiach gór panują inne warunki atmosferyczne niż na dole, o czym wiele osób zapomina. Nawet jeśli na dole panuje skwar, u góry wciąż może zalegać śnieg i lód. Warto śledzić informacje o sytuacji na szlakach, udzielane przez TOPR i GOPR.

Kolejny błąd popełniany przez niedzielnych turystów to zabieranie bagażu w kieszeniach, torebkach albo… reklamówkach. Jedynym odpowiednim rozwiązaniem jest plecak – równomiernie obciąża ciało, daje swobodę ruchu i pozwala wygodnie i bezpiecznie przemieszczać się na szlaku.



Jak zaplanować górską wycieczkę?

Planowanie górskich wycieczek to również nasza bolączka. Wielu interwencji ratowników można by było uniknąć, gdyby nieodpowiedzialni turyści wyruszyli na szlak odpowiednio wcześnie, mając plan wycieczki określający przede wszystkim:

trasę, jaką pokonają

czas (z pewną nadwyżką i uwzględnieniem przerw na odpoczynek), jakiego na to potrzebują

Przed wyruszeniem na szlak, powinniśmy też wiedzieć, czego możemy się na nim spodziewać (np. bardzo stromych podejść, oblodzeń, głębokiego błota). Musimy też mieć świadomość tego, o której zachodzi słońce i zapada zmrok i zaplanować wycieczkę górską w taki sposób, by opuścić szlak przed nastaniem ciemności. Mierzmy też siły na zamiary i nie wybierajmy ambitnych tras, jeśli nasza kondycja i doświadczenie górskie pozostawiają wiele do życzenia.



Jak zachować się w górach?

Górski savoir-vivre powinien być znany każdemu, kto wybiera się na szlak. Od tego, jak będziemy zachowywać się w górach, zależeć będą nasz i innych turystów komfort i bezpieczeństwo, ale także stan środowiska naturalnego rejonów górskich. O czym musimy pamiętać w górach?



Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych Nie hałasuj, by nie niepokoić zwierząt, które mogą znajdować się w sąsiedztwie szlaku Wszelkie śmieci weź ze sobą i wyrzuć na dole do kosza na śmieci. Każdy odpadek może zaciekawić swoim zapachem zwierzęta, które po zjedzeniu go, mogą zachorować, a nawet umrzeć. Pamiętaj też, że część odpadów (np. plastikowe butelki), rozkłada się setki lat i szkodzi środowisku. Jeśli spotkasz na drodze dzikie zwierzę, nie płosz go, nie rób zdjęć z bliska. Spokojnie je omiń lub oddal się. Nie dokarmiaj napotkanych zwierząt ani nie zostawiaj nigdzie jedzenia. Jeśli chcesz zbierać na szlaku np. jagody czy jeżyny, możesz to robić w sposób, który nie zniszczy roślin. Nie wolno zbierać owoców ani grzybów na terenie parków narodowych. Nie niszcz elementów infrastruktury szlaku, zwłaszcza drogowskazów i tablic informacyjnych. Nie zażywaj kąpieli w rzekach i stawach na terenie parków narodowych oraz wszędzie, gdzie jest to zakazane.



Idziesz w góry? O tym nie możesz zapominać!

