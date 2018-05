Przyszedł weekend, wielu z was na pewno nie odmówi sobie lampki wina do kolacji, kilka piw z kumplem czy drinków z przyjaciółkami. Zastanawialiście się kiedyś, jak długi nasz organizm spala różne alkohole? To szczególnie ważna informacja dla kierowców. Kiedy po wypiciu piwa, czy innego trunku możemy wsiąść za kierownicę? Sprawdźcie. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.