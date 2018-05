Jutro, 4 maja, w całym kraju ruszają matury. Przed najważniejszym, licealnym egzaminem warto wiedzieć, jakie przedmioty można mieć przy sobie. Uchroni to maturzystę przed niepotrzebnym stresem, a wtedy sama matura może przebiec o wiele łatwiej. W galerii znajdziecie listę rzeczy, które można wnieść do sali egzaminacyjnej. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.