Kwadrans przed godz. 13 w ostatnią sobotę 2017 r. strażacy ruszyli na pomoc aż jedenastu osobom podróżującym trzema samochodami osobowymi, które rozbiły się w zderzeniu na ul. Pułaskiego w Tyliczu, czyli trasie łączącej tę miejscowość z Krynicą-Zdrojem. Pospieszyły tam również karetki pogotowia.

Łącko. Pięć osób, w tym dzieci, trafiło do szpitala. To smutny efekt...

Jak relacjonuje oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu do akcji ratowniczej skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych w Tyliczu i Mochnaczce Niżnej. To gwarantowało najszybsze dotarcie ratowników z obydwu stron miejsca, w którym droga została zablokowana.- Z samochodów uczestniczących w zderzeniu dwa (łada niva i toyota) są pojazdami z rejestracja województwa podkarpackiego - informuje oficer dyżurny policji. - kierowcy mogli wiec nie orientować się w specyfice tej trudnej do pokonywania górskiej trasy.Policjant dodaje, że przyczyny drogowego zdarzenia są ustalane.Poszkodowanym w zderzeniu, a samochodami podróżowało aż jedenaście osób, w większości wystarczyła pomoc medyczna udzielona na miejscu. Tylko jedna osoba została przetransportowana do szpitala powiatowego im. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju.Akcja ratownicza i przywracanie pełnej przejezdności bardzo ruchliwej trasy, którą przemieszczają się jadący do popularnych stacji narciarskich, zajęły strażakom ponad dwie i pół godziny.