Jedna ładowarka do wszystkich telefonów? Komisja Europejska ściera się z Apple o złącze Lightning

Jedna ładowarka do wszystkich telefonów? To pomysł Komisji Europejskiej, która chce ustandaryzowania ładowarek do wszystkich urządzeń mobilnych. Sprawa miała swój początek jeszcze w 2009 roku, kiedy 14 firm podpisało umowę, która później zaowocowała wprowadzeniem złącz micro USB w ładowarkach. Apple jednak wówczas umowy nie podpisało, zostając przy swoim złączu Lightning. Teraz sprawy w swoje ręce bierze Komisja Europejska, tłumacząc, że jeden standard będzie korzystny dla klientów, a także pozwoli ograniczyć produkcję elektroodpadów.

Jedna ładowarka do wszystkich smartfonów

Komisja Europejska chce wrócić do problemu różnych ładowarek do smartfonów -



Obecnie na rynku dostępne są 3 złącza wykorzystywane w ładowarkach:

Micro USB

USB typu C

Lightning - stosowane przez Apple



Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż ładowarki do urządzeń mobilnych stanowią aktualnie ponad 50 ton elektrośmieci. Stąd sprawa wraca ponownie pod lupę KE. Za realizację projektu odpowiada Elżbieta Bieńkowska, pełniąca funkcję komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.



Apple stosuje własne rozwiązanie. Złącze Lightning

Temat nie jest nowy. W 2009 roku Unia Europejska próbowała doprowadzić do ujednolicenia ładowarek. Kilkunastu producentów smartfonów, zgodziło się na wprowadzenie jednego standardu, podpisując wówczas dobrowolnie dokument - m. in. Nokia, Huawei, Samsung oraz Apple. Firmy postawiły na standard micro USB, lecz Apple z umowy się nie wywiązał, stawiając na autorskie rozwiązanie, czyli standard Lightning.



Plusy z ujednolicenia ładowarek

Ujednolicenie ładowarek dostępnych na rynku pozwoli na:

ograniczenie produkcji elektrośmieci

naładowanie jednym urządzeniem każdego smartfona, niezależnie od producenta

rozwiązanie Apple'a, które jest prawnie chronione, zamyka drogę do zarobkowania producentom tańszych zamienników.



Starcie Komisji Europejskiej z firmą Apple może być jednak trudne, gdyż autorskie rozwiązanie Lightning to odróżnienie od konkurencji oraz ogromne źródło dochodów, również na przejściówkach, które proponuje amerykański producent.



