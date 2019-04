Jedzenie to… pasja

Długi weekend majowy to świetna okazja do rozpoczęcia sezonu grillowego. Kilka dni wolnego sprzyja spotkaniom w niezobowiązującej atmosferze i przy pysznym jedzeniu. Grillowanie stało się naszą pasją, a na ruszcie równie chętnie kładziemy dziś kiełbaski i mięsa, co ryby, warzywa, a nawet sery.

Lokalnie i międzynarodowo

Grillowanie to rozrywka znana na całym świecie. Na grilla, węglowego lub gazowego, trafiają dobrze znane lokalnie produkty. W Polsce nie wyobrażamy sobie go bez kiełbasek, najczęściej wieprzowych, ale coraz częściej drobiowych, o nieco niższej kaloryczności. Standardem jest oczywiście karkówka i kaszanka, bez których się nie obejdzie. Nie boimy się też zapożyczać z grillowych tradycji innych narodów. Na rusztach kładziemy niemieckie bratwursty, czyli aromatyczne, cienkie kiełbaski, podawane najczęściej w bułce z musztardą, czy ryby, bez których trudno wyobrazić sobie grillową biesiadę np. w Chorwacji.

Tajniki grillowania

Chcąc w pełni cieszyć się bogatym smakiem grillowanych mięs, warto poznać podstawowe zasady ich przyrządzania. W przypadku wołowiny, na przykład steków czy burgerów, należy wyjąć mięso z lodówki na ok. 30 minut przed grillowaniem. Nabierze temperatury pokojowej, dzięki czemu szybciej się zagrzeje a jednocześnie pozostanie bardziej soczyste. Z kolei wieprzowina jest odporniejsza na dłuższe grillowanie w średnio wysokiej temperaturze. Czas przyrządzania kiełbasek może wahać się od 10-12 minut (kiełbasa parzona) do nawet 20-25 minut (surowa). Stekom z karkówki wystarczy już 8-10 minut obróbki, by były gotowe do spożycia i pozostały soczyste.

Wege na ruszcie

Grillowanie jest postrzegane jako uczta mięsożerców, jednak na ruszt coraz częściej trafiają warzywa i sery. Te pierwsze są podatne na działanie wysokiej temperatury, dlatego najlepiej opiekać je na brzegu grilla w temperaturze ok. 140°C. Warzywa takie jak cukinia, papryka czy bakłażan dobrze grillować na folii aluminiowej. Naturalnie znajdujące się w nich cukry karmelizują się pod wpływem temperatury i sprawiają, że warzywa są miękkie i pachnące. W przypadku serów na grillu znakomicie sprawdzają się camembert, halloumi, czy oscypek, których smak świetnie podkręci żurawina. Sery, warzywa i mięso bardzo dobrze komponują się pod postacią szaszłyków. Wybierając drewniane patyczki warto je wcześniej nawilżyć, by nie spaliły się w czasie grillowania.

Wydobądź głębię smaku

Bogactwo smaku i aromatu grillowanych potraw zapewniają nie tylko wysokiej jakości składniki, ale też wyraziste przyprawy i marynaty z dodatkiem oleju. Wieprzowina idzie w parze ze słodkimi i pikantnymi nutami, które zapewnią miód, piwo, musztarda czy rozmaryn i oregano, z kolei warzywa warto połączyć z majerankiem, czosnkiem czy sproszkowanym chili. W przypadku wołowiny najlepiej postawić na prostotę: sól i świeżo mielony pieprz wystarczą, by wydobyć głębię smaku z soczystego steku. W sklepach można znaleźć również ciekawe gotowe kompozycje marynat i przypraw do dań z grilla.

Sezon na grilla w Kauflandzie

Z myślą o sezonie grillowym sieć marketów Kaufland przygotowała wyjątkową ofertę, która obejmuje ponad 500 artykułów na grilla w świetnych cenach. Na miłośników tej formy spędzania czasu czekają m.in. kiełbasa toruńska (1,19 zł za 100 g) i kiełbasa podlaska (1,69 zł za 100 g) marki Olewnik, kiełbasa z piersi kurczaka Morliny (1,69 zł za 100 g), kiełbaski bawarskie Bratwurst (6,99 zł za opakowanie 350 g) czy boczek w marynacie (4,99 zł) i szaszłyk drobiowy w marynacie (7,99 zł) marki Let’s BBQ. Oprócz tego w ofercie Kauflandu znajdziemy takie produkty jak kiełbasa biesiadna z serem Sokołów (9,49 zł za opakowanie 600 g), biała kaszanka z czosnkiem i cebulą (4,49 zł za 500 g), łosoś atlantycki Kohler (18,90 zł za 500 g) czy camembert Turek na grilla z żurawiną lub papryką (7,99 zł). Więcej produktów grillowych z asortymentu Kauflandu, a także ciekawe porady na temat grillowania można znaleźć na stronie www.kaufland.pl/grill.

Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 2 do 8 maja 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie www.kaufland.pl oraz w aktualnej gazetce promocyjnej sieci.