Nieco przypadkowy termin, potyczka z telewizją i historia ludzi, którzy dawali motywację do działania. Finał WOŚP miał być jednorazowym wydarzeniem, a okazał się jedną z największych akcji charytatywnych w Polsce.

Zobaczcie też:

...ale jaki w tym problem?Tysiąc siedemset sztabów. A my robimy w Warszawie tylko jeden. Myślisz, że te pozostałe nie powstaną, jak mnie nie będzie? To jest już machina! Oczywiście komuś jest fajnie przyjechać tutaj i przybić ze mną piątkę. Ale ja nie mam takich ambicji, żeby wjechać tu na wózku i do ostatniego tchnienia trzymać nad wszystkim łapę. Zrobiliśmy to z całym zespołem, który ciągle się zmienia, rozrasta i to już należy do ludzi.Jestem facetem, który cieszy się, że może wymyślać nowe historie. Od dwóch tygodni chcę zrealizować pomysł zakupu leżanek dla szpitali pediatrycznych. Mamy są często traktowane brutalnie, nie mają się, gdzie położyć. Myślę, że pod koniec zimy kupimy sprzęt, rozwiążemy problem. To jest przyjemność. Nie mam w sobie zachcianek, żeby powiedzieć: „Póki ja jestem, to się kręci”. Lata mi to gdzieś obok! Machina sama pędzi. Zobacz, że wszyscy nasłuchują, jakie będą nagrody Nobla. A Alfred Nobel od lat nie żyje. I pewnie nie miał pojęcia, że to się tak rozkręci. Dzisiaj w Polsce urodzi się 1,2 tysiąca dzieci. Prawie wszystkie zostaną przebadane (chodzi o przesiewowe badania słuchu – przyp. red.) przy użyciu naszego sprzętu. Ktoś w tym czasie leży na jednym z naszych 6 tysięcy łóżek na oddziałach geriatrycznych. We wszystkich szkołach w Polsce jest nasz sprzęt do pierwszej pomocy. To jest ogromna siła.Zaproponowaliśmy Finał - 26 lat temu - po festiwalu w Jarocinie, bo tam odbyła się pierwsza zbiórka. Wcześniej myśleliśmy, że w Jarocinie zakończy się akcja telewizyjnego programu „Róbta, co chceta” (za jego pośrednictwem zbierano pieniądze na płucoserce dla Centrum Zdrowia Dziecka – przyp. red.).Okazało się, że po Jarocinie wzrósł apetyt. Na festiwalu, który organizowaliśmy razem z Walterem Chełstowskim, pojawiło się 15 tysięcy osób. Ale ile można zebrać wśród takiej publiczności? Nam udało się - w przeliczeniu na dzisiaj - zebrać 20 tys. złotych. Stwierdziliśmy, że skoro ludzie dobrze się przy tym bawią, a sam moment dawania świetnie wygląda - wrzucanie pieniędzy do worków, pośród koncertów, świetna atmosfera - to spróbujemy to zrobić za rok, ale w całej Polsce.Zaproponowaliśmy współpracę Telewizji Polskiej. W gabinecie był Maciek Domański, szef Dwójki oraz Nina Terentiew, jego zastępczyni. Bardzo nas szanowali za program „Róbta, co chceta”, ale tak się przestraszyli akcji ogólnopolskiej, że wycofując się rakiem powiedzieli: „Nie, nie - latem są wszystkie wozy transmisyjne zajęte. To gorący okres”. Zapytałem więc - troszkę na przekór: „A jak to wygląda zimą?” Zgłupieli, powiedzieli, że zimą nie ma takiego obłożenia.– To robimy zimą! – powiedziałem.– Kiedy? – spytali.– W Nowy Rok.Wychodząc z tego pokoju Walter Chełstowski uświadomił mi, co powiedziałem. Mieliśmy tylko kilka miesięcy na przygotowania. Pierwszy Finał zrobiliśmy więc trochę przypadkowo. Byliśmy przerażeni. Był 3 stycznia 1993 roku, Polska dopiero dochodziła do pionu po sylwestrze. Okazało się, że to wyszło i ma się dobrze do dzisiaj.Po latach, zagraniczni eksperci od wielkich imprez ciągle pytają nas, jak do tego doszliśmy. Jak znaleźliśmy tak znakomity termin? Tłumaczymy, że to specjalne programy komputerowe, sztab ludzi… A potem się śmiejemy i przyznajemy, że to dzieło przypadku. Łatwo jest zrobić karnawał brazylijski w środku lata, ale zdecydowanie trudniej w środku polskiej zimy.Historia tych ludzi jest tragiczna. Pokonał ich system, który nie dba o tych, którzy potrzebują pomocy. Córka kobiety, która podarowała nam swoją obrączkę, jest chora, nie może liczyć na to, że system będzie się nią opiekował. Nie może powiedzieć, że 26 lat temu było słabo, ale teraz żyjemy godnie. Co więcej, kolejki do specjalisty jeszcze się wydłużyły! To wszystko jest bardzo smutne. Wielokrotnie podpisywaliśmy się pod tym, żeby opiekunowie dzieci chorych mogli liczyć na państwo. Cały czas śledzimy losy ludzi, którzy zostali pokonani przez system. Fundacja robi wszystko, żeby nigdy nie stanąć przed ludźmi i powiedzieć: „Nie daliśmy rady”.Potrzebna nam była piosenka do programu. Wybraliśmy ją świadomie, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że stanie się tak ważna. W tym roku zrobiliśmy jej przeróbkę reggaeową, barokową, popową, rock’n’rollową, punkową… Wszystkie te przeróbki usłyszymy podczas tegorocznego Finału.Dzieło przypadku jest czymś ogromnym. Kiedyś nad tym nie panowaliśmy, braliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza: „Wow, ale będzie się działo!” Teraz możemy coś przewidzieć, ale ciągle przypadek jest istotny. W zeszłym roku Telewizja Polska oznajmiła, że wycofuje się ze współpracy. Ok. Musimy sobie poradzić. Tak samo było w przypadku niektórych spółek skarbu państwa. Jak wycofała się Poczta Polska, stwierdziliśmy, że sami wydrukujemy swoje znaczki. I te znaczki mają jeszcze większy urok. W każdym roku jesteśmy czymś zaskoczeni, ale żaden przypadek nie zatrzymał Orkiestry.Nie mieliśmy nawet pół minuty wątpliwości, że po pierwszym Finale to musi się sformalizować. Pieniądze trafiły do Centrum Zdrowia Dziecka. To oni rozliczyli imprezę. Chcieliśmy jednak mieć nad nimi kontrolę, wiedzieć, co się dokładnie z nimi dzieje. Wtedy zostały wydane dobrze, ale uważaliśmy, że to my powinniśmy się tym zająć.Kiedyś formalnością było zarejestrowanie fundacji i pochylanie się nad przepisami, które pochodziły z lat 30. Dziś już, na szczęście, zostały zmienione. To co robiła nasza fundacja, było innowacyjne.„Zróbcie jakieś puszki” - mówili, bo ludzie czują się niepewnie wrzucając pieniądze do czyjegoś pudełka. „Zróbcie identyfikatory” - bo na pierwszym Finale nie było identyfikatorów, a jedynie list odbity na ksero. Potem doszło zdjęcie, hologram… Bardzo tego pilnujemy. Dziś sztab, jeśli otrzyma odpowiednie uprawnienia, może sam wydrukować identyfikatory.Powoli, przez 26 lat, zmieniało się bardzo dużo. Po roku, odkąd powstała fundacja, postanowiliśmy, że pracujemy od godz. 8 do 16, a soboty są wolne. Przecięliśmy pewien towarzyski system. Ludzie tutaj siedzieli do późnego wieczora. Mówili, że jest fantastyczna atmosfera. W pewnym momencie powiedzieliśmy: „Nie, musimy odpocząć”. Przyzwyczailiśmy się do pewnego trybu pracy, za którym idzie chociażby pełna księgowość. Dosyć szybko stwierdziliśmy, że musimy twardo stać na gruncie formalnym. Gdy przychodzi kontrola, to nie można im dać pudełka z dokumentami, a profesjonalny segregator. Nigdy nie wyrażaliśmy swojej dezaprobaty. Ludziom, który chcą założyć fundację, zawsze mówimy: „Pamiętajcie, żeby był porządek w papierach”.To raczej dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Korporacja jest wtedy, gdyby każdy z 1700 sztabów miał od nas pełnomocnictwo, że pracuje przez cały rok, a my pozwalamy im utrzymać sztab przez 12 miesięcy. My nie utrzymujemy biurek, telefonów itp. Korporacja to jednakowy styl działania dla wszystkich. Fundacja jest temu wręcz przeciwna. Potrzebna jest nam siła ludzi. Sztaby powstają w momencie, gdy zbliża się Finał, a potem się zamykają. Przynajmniej 800 sztabów robi koncerty, a my słuchamy, co oni tam robią. Nasz regulamin, którego się trzymamy, jest bardzo prosty. Fundacja jest świetnie zorganizowaną instytucją, która na jeden dzień Finału i trzy dni Przystanku Woodstock potrafi scalić ze sobą setki tysięcy ludzi.