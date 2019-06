Jeśli będziesz o tym pamiętać, burza już cię nie zaskoczy

Pogoda na czwartek, 6 czerwca

Czwartkowy poranek zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia zachmurzy się we wschodniej części kraju. Pojawi się tam przelotny deszcz oraz burze z opadem 10-20 l/m2. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C w Nowym Targu do 28 st. C w Krakowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiar...