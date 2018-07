Lubisz sklep IKEA? Często kupujesz tam meble i uwielbiasz przeglądać ich katalogi? Jeśli tak, to z pewnością spodoba Ci się to zestawienie. Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć, w której zobaczycie okładki katalogów IKEA w Polsce od 1997 roku aż do teraz. Czy dużo się zmieniło?

