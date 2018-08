Joanna Krupa wzięła z Douglasem Nunesem ślub. Uroczystość odbyła się 4 sierpnia w Krakowie. Joanna Krupa stanęła na ślubnym kobiercu w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, kościele św. Piotra i św. Pawła w południowo-zachodniej części Krakowa. Ślub do ostatniej chwili był tajemnicą.

Joanna Krupa zdradziła w "Dzień Dobry TVN", że to właśnie w Krakowie chciałby powiedzieć sakramentalne "tak". Na ślubie pojawiło się wiele gwiazd, m.in Dawid Woliński, Joanna Jabłczyńska i siostra gwiazdy "Top Model", Marta.Gwiazda na swój wielki dzień wybrała skromną, białą suknię z dekoltem w szpic i odkrytymi ramionami. Pan młody zdecydował się na klasyczny, granatowy garnitur i niebieski krawat.22 lipca odbył się wieczór panieński Joanny Krupy. Przyszła panna młoda i jej goście bawili się na barce w Warszawie. Na imprezę przybyli między innymi Katarzyna Sokołowska, Joanna Jabłczyńska, Magda Gessler, Dawid Woliński.W sieci krąży wiele zdjęć i nagrań z przyjęcia weselnego. Oglądając je można stwierdzić, że zarówno goście jak i para młoda bawili się wspaniale. Sala udekorowana była kwiatami i świecami. Największą niespodzianką było to, że prawa młoda do kościoła przyjechała...melexem!

ZOBACZ KONIECZNIE: