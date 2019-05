Ruszyła przebudowa rynku w Muszynie. Turyści odwiedzający uzdrowisko a także mieszkańcy muszą liczyć się na utrudnienia, które potrwają do grudnia 2020 r. Co najważniejsze, z rynku zniknął parking. W jego miejscu stanie ratusz, który architektonicznie nawiązywać będzie do stylu galicyjskiego z XIX wieku.Spełniał będzie on funkcje muzealne i nie tylko. W planie jest sala ślubów, taneczna i wystawowa, miejsce na Centrum Informacji Turystycznej i małą pijalnie wody mineralnej. Najciekawszą atrakcją będą odkopane przez archeologów piwnice dawnego ratusza. Zmieni się także otoczenie rynku, w którym będzie zdecydowanie więcej zieleni. Natomiast ul. Kościelna stanie się deptakiem.