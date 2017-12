Nasz Ligowy Mikołaj pojawił się przed Wigilią i rozstrzygnął konkurs na najlepsze zagranie sezonu zasadniczego Ligi Akademickiej.

Wielki finał Ligi Akademickiej

W kategorii drużyny zwyciężyła ekipa Medyków z WUM, która zdobyła 649 głosów. Tym samym pierwsza karta AORUS GF GTX 1070Ti powędrowała do Warszawy.Drugie miejsce zajęła drużyna Kwantowego Potencjału Politechniki Rzeszowskiej z 449 głosami. Na trzecim miejscu uplasowały się Krasnoludy z UEKat z 340 głosami.Natomiast pośród głosujących wyłoniono szczęśliwca z Wrocławia – Michała Zalewskiego.Link do wyników: http://konkurs.ligaakademicka.pl/ Już za tydzień, 04 i 05 stycznia Nowego Roku zostaną rozegrane wielkie finały Ligi Akademickiej.Link do tabeli: http://ligaakademicka.pl/faza-play-off/ Emocje zaczną się od półfinałów, które zaplanowane są na 04.01.2017 od godziny 18:00: Smoki vs AGHenci oraz Tyranozaury vs Inżynierzy.Dzień później, 05.01 odbędzie się mecz o trzecie miejsce o godzinie 18:00, a następnie wielki finał Ligi Akademickiej, w którym wyłoniony zostanie pierwszy Mistrza Pierwszego Sezonu.Wraz z tytułem swoich nowych właścicieli znajdą nagrody ufundowane przez AORUS, których wartość przekracza 10 tys. złotych.Drużyny , które zajmą miejsca 1-3 automatycznie wywalczą sloty dla swoich uczelni na Sezon #2.