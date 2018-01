Blisko osiem lat Monika Nosal z Nawojowej walczyła z sądeckim szpitalem w sądzie o odszkodowanie dla swojego chorego syna Kacpra. Dziś ma już w ręce prawomocny wyrok, przyznający chłopcu dożywotnią rentę w wysokości ponad 4 tys. zł i 800 tys. zł zadośćuczynienia.

- Wygrałem ze szpitalem-machiną, z którą ciężko wygrać a jednak... - napisała Monika Nosal w imieniu swojego 8-letniego syna na jego profilu facebookowym i stronie internetowej.Kacper Nosal cierpi na mózgowe porażenie dziecięce , małogłowie i padaczkę.- To następstwa błędów popełnionych podczas porodu przez sądeckich lekarzy – mówili „Gazecie Krakowskiej” rodzice Kacpra, gdy rozpoczęli sądową batalię z sądeckim szpitalem.Pani Monika twierdzi, że przed porodem nie miała wykonywanego KTG (monitoring serca płodu), a przyjmowała oksytocynę, i wtedy należało badać serce dziecka co kilkanaście minut. Badanie to mogło wykazać, że podczas porodu Kacper się dusił. Jest przekonana, że gdyby je zrobiono, lekarz zaleciłby cesarskie cięcie, a nie naturalny poród.- Na sali brakowało też pielęgniarki z neonatologii, która wiedziałaby, jak prawidłowo przeprowadzić reanimację dziecka zachłyśniętego wodami płodowymi. I właśnie te uchybienia spowodowały, że mój syn ma tak poważne problemy ze zdrowiem – żaliła się Monika Nosal.Sprawę karną sąd rozstrzygnął wówczas na korzyść Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. Rodzice jednak nie złożyli broni, a pozew z powództwa cywilnego, bo byli przekonani do swoich racji.- Możemy w końcu zacząć „nowe” życie... Życie, w którym nie będziemy się martwić o to, czy z miesiąca na miesiąc wystarczy nam środków na opłacenie rehabilitacji, leków czy całego zaopatrzenia ortopedycznego... - informuje dziś Monika Nosal.Sąd uznał, że istnieje związek między tym,jak postępował podczas porodu personel szpitala, a tym w jakim stanie jest chłopiec. Przyznał na rzecz Kacpra 800 tys. zł zadośćuczynienia i dożywotnią rentę w wysokości ok. 4,4 tys. zł miesięcznie.- Nie polemizujemy z tym, przyjmujemy to do informacji i dlatego zapłaciliśmy odszkodowanie – powiedziała Polsat News Agnieszka Zelek-Rachtan, rzecznik prasowa Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.