Kalendarz PIRELLI 2019 już jest! Zobaczcie artystyczne akty 4 sławnych kobiet i ich partnerów [ZDJĘCIA]

Kalendarz Pirelli to wydawnictwo ukazujące się co roku, począwszy od 1964. Z założenia prezentuje artystyczne fotografie z aktami słynnych modelek i aktorek. W latach 60. był to firmowy kalendarz włoskiej filii firmy Pirelli, z czasem stając się renomowaną pozycją wydawniczą. Popularności przysporzył mu fakt, że nie był dostępny dla każdego - otrzymywały go jedynie ważne osobistości oraz klienci firmy. Tradycją stało się przekazywanie co roku pierwszego egzemplarza Królowej Elżbiecie II. Zobaczcie, jakie fotografie autorstwa Alberta Watsona znalazły się w tegorocznym wydaniu.