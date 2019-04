Kalwaria Zebrzydowska. Misteria "Wjazd Jezusa do Jerozolimy"

W Niedzielę Palmową tysiące wiernych oglądało tu sceny wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy i wypędzenia kupców ze świątyni.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od poświęcenia palm przy Kaplicy św. Rafała. Następnie procesja z palmami przeszła przez Plac Rajski do bazyliki Matki Bożej Anielskiej. W uroczystościał wziął udział amerykanin Mchael Perry, franciszkanin, od 2013 r. minister generalny Zakonu Braci Mniejszych,czyli w prostej linii następca św. Franciszka z Asyżu.

Wybrany do roli Chrystusa aktor, zawzyczaj jest nim jeden z zakonników, na grzbiecie osiołka, hodowanego przez ojców z kalwaryjskiego klasztoru, wyjechał na szczyt wzniesienia znajdującego się obok bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

W apostołów wcielili się alumni z bernardyńskiego seminarium i przewodnicy kalwaryjscy, a tłum zagrali po prostu licznie zgromadzeni pielgrzymi z różnych stron Polski.

Kalwaria Zebrzydowska zwana jest „polską Jerozolimą” a bazylika podczas inscenizacji symbolizowała świątynię jerozolimską. Tradycja organizowania w tu misteriów sięga początków XVII w., gdy został ufundowany klasztor Bernardynów. Początkowo odbywały się one tylko w Wielki Piątek, ale potem rozszerzone zostały o Wielki Czwartek. W Niedzielę Palmową w 1947 r. urządzono po raz pierwszy "Wjazd Chrystusa do Jerozolimy". Od 1953 roku misterium odbywa się w zbliżonej do obecnej formule, i za każdym razem gromadzi coraz więcej wiernych i turystów.

Niedzielne uroczystości odbyły się na Dróżkach Kalwaryjskich. Kolejne części misterium, „Uczta u Szymona” i „Zdrada Judasza”, zostaną przedstawione w Wielką Środę. W Wielki Czwartek kustosz sanktuarium umyje nogi dwunastu apostołom, po czym wyruszy procesja pasyjna. Na zakończenie dnia zostanie odprawiona uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która zacznie się na placu Rajskim przed bazyliką.

W Wielki Piątek uroczystości zainauguruje o świcie „Poranny sąd” przy kaplicy Dom Kajfasza. Następnie procesja wyruszy do Piłata i Heroda. Przy pałacu Piłata pielgrzymi wysłuchają kazania. Potem duchowni i wierni ruszą w tradycyjną drogę krzyżową, której zakończenie będzie miało miejsce na Wzgórzu Ukrzyżowania.

ZOBACZ KONIECZNIE