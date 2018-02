Nie sprowadzajmy odbierania medali do normalnego dnia w biurze. Niemożliwe, żeby nam to spowszedniało. Każdy medal to wspaniała nagroda i jest to piękna chwila, gdy się go odbiera - podkreślił mistrz olimpijski na dużej skoczni Kamil Stoch.

30-letni skoczek w sobotę wygrał konkurs olimpijski w Pjongczangu. Srebrny medal zdobył Andreas Welinger, a trzeci Robert Johansson. Wszyscy pod skocznią odebrali pamiątkowe statuetki i pluszaki przedstawiające maskotkę igrzysk - białego tygrysa Soohoranga. Ceremonia medalową zaplanowano na dużej scenie w centrum Pjongczangu, niedaleko Stadionu Olimpijskiego.- Czy w ogóle spałem? Tak, udało mi się zasnąć, choć nie spałem jakoś długo, sześć godzin, więc tak wystarczająco. Wieczorem ze wszystkimi spotkaliśmy się w wiosce na piwie. Oczywiście też piłem, bo bardzo lubię ten napój. Tylko trzeba wiedzieć ile i kiedy można je wypić - zaznaczył Stoch.Krążek wręczała mu siedmiokrotna medalistka olimpijska i członki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Irena Szewińska, a kolejną pamiątkę przekazał prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.- Pani Irena pogratulowała mi i powiedziała, że bardzo się cieszy. To miłe. Nie zwracam uwagi, że mam już tyle złotych medali olimpijskich, co ona. Najważniejsze dla mnie jest to, że mogę skakać na nartach i robić to na dobrym poziomie - wyjaśnił trzykrotny mistrz olimpijski. O ile konkurs opisał jako kolejny kolejny dzień w biurze, o tyle ceremonii medalowej do takiego porównać się nie da.- To wykluczone. Niemożliwe, żeby nam spowszedniało nam zdobywanie medali olimpijskich. Każdy krążek to wspaniała nagroda i jest to piękna chwila, gdy się go odbiera - przyznał.Dwa medale zdobył cztery lata temu w Soczi. - Ta ceremonia, w Pjongczangu, jest zupełnie inna niż wtedy, choć także wyjątkowa. Wynika to z tego, że ja się zmieniłem. Jestem bardziej dojrzały i mam większe doświadczenie. Z wiekiem łatwiej docenić to, co inni dla nas robią. Bo z drugiej strony, co chcę podkreślić, medal jest sukcesem bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim moich najbliższych, sztabu szkoleniowego i wszystkich, którzy włożyli serce i siły w pracę, żebyśmy mogli się rozwijać - podkreślił Stoch, z którym na ceremonię przyjechała cała drużyna. - Zawsze tak robimy. To nasza tradycja. Dzięki temu czujemy się jednością - dodał.Ceremonia wręczenia medalu Stochowi była jedną z dziewięciu tego dnia. Pod sceną było mnóstwo ludzi. Wśród nich członkowie polskiej misji olimpijskiego, ale także kibice z Polski. Nie zabrakło ich również podczas konkursu.- Z tego miejsca chcę im za to podziękować.To bardzo miłe. Fani są wspaniali - stwierdził lider Pucharu Świata, który docenił także organizatorów za dobrą wersję hymnu i zagrane dwie zwrotki, podczas gdy biało-czerwona flaga wciągana była na maszt. Dzień wcześniej na gitarze Mazurek Dąbrowskiego zagrał... Piotr Żyła. Na gitarze. - Zrobiło mi się bardzo miło - przyznał.W niedzielę rano Stoch udzielił wywiadu CNN, w którym opowiadał o skokach narciarskich. Dzień wcześniej podczas konferencji prasowej amerykański dziennikarz pytał go, czy... ze skoków narciarskich jest w stanie się utrzymać. - Cieszę się, że mam możliwość promowania swojej dyscypliny. Nie chcę, żeby skoki zamykały się tylko w krajach Europy Środkowej - wyjaśnił Stoch, który w poniedziałek z Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem weźmie udział w konkursie drużynowym.