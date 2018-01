Skoki narciarskie - Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch pierwszą petardę odpalił już dzień przed Sylwestrem w Oberstdorfie, ale w Garmisch-Partenkirchen urządził nowy pokaz fajerwerków. Wygrał we wspaniałym stylu i umocnił się na prowadzeniu w TCS. Nie liczy się już Austriak Stefan Kraft, który nie awansował do finałowej serii.

Przed startem 66. TCS głównie mówiło się o tym, że Richard Freitag ma szansę stać się pierwszym niemieckim triumfatorem tej prestiżowej imprezy od 15 lat i ery Svena Hannawalda, teraz można zacząć się zastanawiać, czy Stoch ma szansę powtórzyć wyczyn wybitnego Niemca i jako drugi w historii wygrać wszystkie cztery konkursy.Polak wygrał w Ga-Pa w niesamowitym w stylu. Prowadził po I serii, w finale, gdy na górze zostało już tylko dwóch skoczków – on i Słoweniec Tilen Bartol – zerwał się wiatr. Na dole w miejscu dla lidera stał Niemiec Richard Freitag i nie mógł doczekać się na ostateczne rozstrzygnięcia. Przerwa przeciągała się, Stoch próbował rozgrzewać się na szczycie skoczni, ale to nie była dla niego łatwa sytuacja. W końcu, po ponad 10 minutach, narty jako pierwszy ubrał Bartol. Skoczył nieźle, ale 2. miejsca nie obronił (był 5.).Po chwili sprawy w swoje ręce wziął Stoch. I postawił kropkę nad „i”. 139,5 m, najlepszy skok w 2. serii – w takich okolicznościach przyrody to był majstersztyk.- Było ciężko, bo dużo czasu musiałem czekać na swój skok. Wtedy jest dużo emocji, dużo myśli kłębi w głowie. Ale udało mi się wszystko poukładać i odpowiednio skoncentrować - mówił na gorąco Stoch, który jako pierwszy Polak wygrał na Grosse Olympiaschanze. Lider TCS przesunął się też w klasyfikacji Pucharu Świata - na 2. miejsce.Pierwszy konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni, w Oberstdorfie, był niesamowity dla zawodników Stefana Horngachera ( RELACJA TUTAJ ). Po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których Dawid Kubacki był drugi, a Stefan Hula trzeci, apetyty jeszcze się zaostrzyły.Już po serii KO wiadomo było, że nie zostaną do końca zaspokojone, jeśli oczywiście nie liczyć świetnego skoku Stocha (135,5 m, pokonał Niemca Andreasa Wanka), który dał mu prowadzenie w konkursie. Wyprzedzał - to niespodzianka - Słoweńca Tilena Bartola i Japończyka Junshiro Kobayashiego.Kubacki (126,5 m, był lepszy od Kanadyjczyka Mackenzie Boyd-Clowesa) był 10. Skoczek z Szaflar w finałowej serii pofrunął na 133,5 m, ale szans na przeżycie deja vu z soboty nie miał żadnych. Do podium tym razem było daleko - skończyło się na 12. pozycji. Wciąż jest jednak na 3. miejscu w klasyfikacji TCS.Bardzo rozczarowany mógł być Hula (119,5) – po pojedynku z Czechem Cestmirem Koziskiem awansował, ale z 27. miejsca. Ostatecznie zajął 27. pozycję.Maciej Kot (129 m) uległ nieznacznie Austriakowi Gregorowi Schlierenzauerowi, ale mimo to awansował do finałowej serii – na 15. miejscu. W niej skoczył dalej (133 m), ale i tak spadł na 18. lokatę.Piotr Żyła (122,5 m) okazał się lepszy od Słoweńca Domena Prevca, ale wiślanin od optymalnej formy nadal jest daleko. Zajmował dopiero 26. lokatę, a w finale poprawił się tylko o jedną lokatę.Jakub Wolny skoczył przyzwoicie (lepiej niż Żyła i Hula), ale 127,5 m nie wystarczyło ani na Niemca Markusa Eisenbichlera, ani na miejsce w gronie szczęśliwych przegranych.Sensacją był brak w finałowej serii Austriaka Stefana Krafta. Mistrz świata z Lahti, najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu, uzyskał zaledwie 122,5, przegrał rundę KO ze Słoweńcem Zigą Jelarem i tym pożegnał się tym samym z marzeniami o zwycięstwie w 66. TCS.Kolejny w czwartek w Innsbrucku. Dzień wcześniej kwalifikacje.