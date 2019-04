Kandydaci z Sądecczyzny walczą o unijny parlament, z kolei inni o głosy sądeczan

Do wyborów pozostało półtora miesiąca. 26 maja wybierzemy 52 posłów z Polski do liczącego 705 eurodeputowanych parlamentu. W naszym okręgu nr 10 - małopolsko-świetokrzyskim - zdecydujemy o siedmiu z nich. Na dziesięcioosobowych listach komitetów z dwóch województw na razie nie znajdziemy jednak wielu sądeczan.

PiS z Mularczykiem

Poseł Arkadiusz Mularczyk początkowo nie figurował na liście Prawa i Sprawiedliwości, która przedostała się do mediów. Jego miejsce zajmował Wiesław Janczyk, pełnomocnik partii w okręgu nr 14. Ostatecznie to jednak Mularczyk dostał „ósemkę” i od razu rozpoczął kampanię wyborczą po całym okręgu. Szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji chciałby zająć się sprawą odszkodowań za straty wojenne również w Parlamencie Europejskim.

- Nie może być takich sytuacji, gdzie Unia Eropejska narzuca pewne standardy demokratyczne czy prawa człowieka, a z drugiej strony państwa, które są rozgrywającymi we wspólnocie, same nie przestrzegają prawa międzynarodowego i nie chcą uregulować swoich zaległych zobowiązań, udając, że ich nie ma - przekonuje Mularczyk i dodaje dla sądeczan, że w powstającym pod jego okiem raporcie są również straty dotyczące Nowego Sącza. Na konferencji w rodzinnym mieście podkreślał również kwestie komunikacyjne.

- Bardzo ważne jest to, byśmy uzyskali środki na połączenia transgraniczne. Wszyscy wiemy, jak do Nowego Sącza dojechać i wyjechać za granicę w kierunku Słowacji. Kluczem dla rozwoju naszego regionu są połączenia transgraniczne - zaznacza Arkadiusz Mularczyk, który w 2014 roku w wyborach do sejmu otrzymał prawie 37 tys. głosów, zostawiając w tyle innych kandydatów PiS. Teraz z tej listy w regionie powalczy z Barbarą Bartuś z Lipinek obok Gorlic.

PO w Koalicji Europejskiej

Liderem listy Koalicji Europejskiej w okręgu małopolsko-świetokrzyskim jest Róża Thun. Europosłanka dwóch kadencji w marcu gościła w Nowym Sączu na spotkaniu opatrzonym pytaniem „Na czym polega ta robota w Brukseli”. Co ciekawe pięć lat temu na liście Platformy Obywatelskiej figurował jeden kandydat z Nowego Sącza i był to wówczas Ludomir Handzel. Obecny prezydent Nowego Sącza otrzymał 962 głosy. Teraz PO miejscami musiało podzielić się z koalicjantami, w tym SLD, którego kandydat Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący partii i przed laty europoseł, zaprezentował się sądeczanom.

Z konferencji prasowej wszystkim najbardziej zapadła w pamięć zatłoczona „sądeczanka”, którą kandydat przyjechał do Nowego Sącza. Były wiceminister gospodarki, co prawda z lapsusu wybrnął, ale sytuacja pokazała, że kandydaci z centrali niekoniecznie mogą mieć dużą wiedzę na temat naszego regionu.

Wiosna na Sądecczyźnie

Swojego sądeckiego kandydata ma za to najmłodsza na scenie politycznej partia Wiosna i jest nim Jakub Bocheński.

- Chcemy do Parlamentu Europejskiego wprowadzić reprezentację ludzi wykształconych i znających języki obce - zaznacza Bocheński, który dostał siódme miejsce na liście Wiosny. Były członek Ruchu Palikota zapowiada w najbliższym czasie wizytę Roberta Biedronia w Nowym Sączu, do struktur zaprasza ludzi otwartych i tolerancyjnych.

IBRiS dla radia zet daje większe szanse pis

Z sondażu dla rozgłośni wynika, że w okręgu nr 10 małopolsko-świetokrzyskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby ponad 47 proc. głosów, druga za nim Koalicja Europejska 30,1 proc. głosów, zaś Wiosna 7,7. Taki wynik przełożyłby się na cztery z siedmiu możliwych do uzyskania mandatów dla PiS. Uzyskaliby je najprawdopodobniej: Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki i Dominik Tarczyński lub Arkadiusz Mularczyk. Kukiz’15 w badaniu IBRiS dla ZET-ki osiągnął wynik 4,4 proc., zaś Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 3,5 proc. Poparcie dla list Lewicy Razem, Polski Fair Play i Ruchu Prawdziwa Europa - Europa Christi to około 1 proc. Wspomniany sondaż dla Radia ZET przeprowadzono na zaledwie 1100-osobowej próbie dorosłych mieszkańców w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.