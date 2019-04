To zdarzenie sprzed kilku dni to tylko kolizja. Zespół ratownictwa medycznego stacjonował w Kocmyrzowie. Do uszkodzenia karetki doszło z winy kierowcy. Nie zaciągnął on hamulca ręcznego i karetka stoczyła się po zboczu wprost na budynek. - Wobec kierowcy wyciągnięte zostaną konsekwencje wynikające z Kodeksu Pracy. Jest to pracownik z 25-letnim doświadczeniem, do tej pory był sprawcą kolizji podczas jazdy w ruchu uprzywilejowanym 16 lat temu - informuje Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Każdego roku karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przejeżdżają około 1,5 miliona kilometrów. - Obecnie pracuje u nas 360 osób posiadających uprawnienia do kierowania ambulansami. W tym roku zanotowaliśmy 23 uszkodzenia ambulansów, z czego 10 to uszkodzenia z winy innych kierowców (6) lub nieznanych sprawców (4), a 13 z winy naszych kierowców - tłumaczy Sieradzka. [KLIKNIJ w kolejne ZDJĘCIA i PRZECZYTAJ OPIS WYPADKU]

Sławek Mikiewicz