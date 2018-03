Kartki na Dzień kobiet 2018. 8 marca Dzień Kobiet. Miłym gestem będzie m.in. wysłanie kartki z życzeniami: pocztą tradycyjną lub online, czy za pomocą sms-a. Poniżej znajdziecie kilka propozycji kartek oraz życzeń na Dzień Kobiet.

Kartki na Dzień kobiet: online, sms. Piękne kartki na Dzień Kobiet

Życzenia na Dzień Kobiet: krótkie, śmieszne, piękne

Życzenia na Dzień Kobiet: oryginalne, piękne, wesołe

Życzenia na Dzień Kobiet 2018

Życzenia na Dzień Kobiet: "Przyjmij życzenia Babo Kochana"

Szukasz fajnych, śmiesznych i krótkich życzeń na Dzień Kobiet? Dobrze trafiłeś! Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w kilkudziesięciu państwach. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom - matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. Składają również piękne życzenia. Poniżej znajdziecie wiele propozycji.Marzec pięknie się wystroiłw kole między dziećmi stoii gromadkę uśmiechniętąpyta, jakie dziś jest święto?...Dziś powinnaś być królową,wypoczywać cały dzień.Komplementów słuchać dużo,wszystko na skinienie mieć.Nawet, kiedy spojrzysz w nieboi wypowiesz - tę chce miećdzisiaj będziesz miała wszystko,bo to jest twój dzień.***Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,zaś miłości ponad wszystko...Z okazji Dnia Kobietżyczę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,zielonych świateł na Twojej drodze,radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć,że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany ...***[cyt color=#000000]Życzę Ci abyś odnalazła:w ciszy swoje myśli i marzenia,w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,w otaczającym świecie radość istnienia,w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,a w sobie miłość.[/cyt]***Marzec wyjął grosik srebrny,Teraz będzie mu potrzebny.Do kwiaciarni marzec pobiegł,Kupić bukiet na Dzień Kobiet.W każdej chwili, zawsze, wszędzie,niech Ci w życiu dobrze będzie.Niech Cię dobry los obdarzywszystkim o czym serce marzy.Ósmego marca marcowy wiatrz odświętną miną do miasta wpadł.Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tużi kupił bukiet z tysiącem róż.I na przystanku przystanął wiatri każdej Pani podawał kwiat!Miłości po kres i radości do łez,Promyków słońca i bukietów róż bez końca,Mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,Wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,A w portfelu i na koncie ?Same miliony lub chociaż tysiące.Dużo szczęścia pomyślności,mało smutku, moc radości,byś miłości w życiu miała w bródboś Ty jest kobieta cud.Przyjmij życzenia Babo Kochanaod drugiej baby z samego rana.Niech Twój dzień cały będzie radosny,trzymaj się Babo, aby do wiosny!Nie życzę Ci byś wśród błotaodnalazła bryłkę złota,lecz życzę Ci byś w ludzkim tłumieznalazła serce,które Cię zrozumie.W dniu Twego świętaNachodzi mnie myśl miłaTwój diabełek prosi i pamiętaByś zawsze przy mnie była!