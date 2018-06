Masz zdjęcie do tego tematu?

Kibicom puszczały nerwy! Mecz Polska - Senegal nawet w najczarniejszych snach nie miał prawa zakończyć się wynikiem 1:2, a na dodatek - jak mówią złośliwi - reprezentacja Polski strzeliła dwa gole, w trzecim sobie pomogła. Wściekli fani... rzucali czym się da, a wielu nawet wyrzucali przez okno telewizory.

Moja siostra z tych emocji rzuciła szczotką w telewizor i go zepsuła co tam u was ? 😅😣 #POLSEN pic.twitter.com/0pj3kbT9fR — INNA INACZEJ (@1433_belieber) 19 czerwca 2018

Nawet kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, nie ukrywał rozczarowania po porażce z Senegalem i nie szczędził słów krytyki pod adresem własnej drużyny.Kibice reagowali żywiołowo. Często to były reakcje niebezpieczne. W Dąbrowie Górniczej po meczu, podczas opuszczania Strefy kibica, doszło do szarpaniny kilku osób z ochroniarzami. Po chwili przepychanka przerodziła się w krótką bójkę.W Dąbrowie Górniczej, na osiedlu Morcinka ktoś wyrzucił przez okno telewizor.Podobnie było w Bielsku-Białej:Albo w Borkowie (woj. pomorskie):W niedzielę gramy mecz o wszystko z Kolumbią. Oby tym razem nie było powodów do wściekłości.

ZOBACZ KONIECZNIE: