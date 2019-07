KIEDY Europejczycy OPUSZCZAJĄ rodzinne gniazdo?

Życie na garnuszku rodziców

Często na decyzję o wyprowadzce z rodzinnego domu wpływ mają takie czynniki jak sytuacja na rynku pracy, kwestie mieszkaniowe, a także koszty, które są związane z wydatkami na życie. Mieszkanie z rodzicami jest wygodne, komfortowe i bezpieczne.

We Włoszech, których przeciętny wiek osiągania niezależności to 30,1 lat, funkcjonuje nawet określenie obrazująco to zjawisko. "Bamboccioni", czyli duże dzieci - takim mianem określił dorosłych mieszkających z rodzicami, były minister finansów, Tomasso Padoa-Schiopa. Co ciekawe, Włosi nie są liderami tego zestawienia. Przed nimi podium okupują: Czarnogóra, Chorwacja i Słowacja.

Zobacz również: