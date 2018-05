Kiedy wypada Dzień Matki 2018? W różnych krajach Dzień Matki obchodzony jest w różnych terminach. W Polsce święto to przypada na 26 maja. Pamiętajmy o życzeniach dla naszych mam.

Dzień Matki 2018: kiedy jest?

Życzenia na Dzień Matki 2018 (Krótkie, Fajne)

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, najpiękniejsze

Życzenia na Dzień Matki 2018: oryginalne, ładne

Życzenia na Dzień Matki 2018

Dzień Matki to międzynarodowe święto, jednak w różnych krajach wypada w innych dniach.W tym roku data ta wypada w sobotę. Oprócz życzeń najpopularniejszymi prezentami dla mam są kwiaty, laurki, słodycze i kosmetyki.Początki Dnia Matki sięgają czasów starożytnych. Grecy i Rzymianie otaczali kultem boginie symbolizujące płodność i urodzaj. W XVII wiecznej Anglii tradycją stało się odprawianie w katedrze nabożeństw w intencji matek w czwartą niedzielę postu. Tego dnia nikt nie musiał pracować. Dzieci obdarowywały mamy podarunkami. Z kolei rodzicielki udzielały pociechom błogosławieństwa.W USA Dzień Matki ustanowiono świętem narodowym. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na to w 1914 r. po długich staraniach Julii Ward Howe (amerykańskiej abolicjonistki) oraz Anne Marie Jarvis (znanej amerykańskiej aktywistki). We Francji tradycję obchodzenia święta mam wprowadził Napoleon.Dzień Matki 2018: życzenia, wierszyki na Dzień Matki26 maja obchodzimy Dzień Matki. Potrzebujesz znaleźć wierszyk na kartkę na Dzień Matki? U nas znajdziesz piękne życzenia oraz rymowane wierszyki na Dzień Matki 2018, które można wysłać również za pomocą SMS-a. - Mamusiu Kochana! W Dniu Twojego Święta, Syn o Tobie pamięta, Przesyła życzenia, a także nadmienia, Że kocha szalenie, Mamusię - Marzenie - brzmi jedna z propozycji życzeń na Dzień Matki.Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,Za to, że dni moje tęczą malujeszdziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!Mamo miła, dobrotliwa,bądź wesoła i szczęśliwa!Niech Ci wszystko dobre służy,żyj spokojnie i bez burzy.Dziękuje Ci, że dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć.Za to, że zawsze w potrzebie jesteś blisko i wspierasz mnie.Te chwile razem spędzone, radosne i smutne, nigdy nie będą stracone.Wzloty i upadki? To nieistotne.Dla mnie liczysz się tylko Ty.Kochana Mamo!Niech ten radosny dzieńna zawsze Twe troski odsunie w cień.Niech się śmieje do Ciebie świat,blaskiem szczęśliwych i długich lat!Mamo! Ty mnie życia uczyłaś,wszystko co miałaś mi poświeciłaś,nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej.Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce.Żyj nam Mamo wiele lat,bo bez Ciebie smutny świat.Bądź szczęśliwa i radosna,niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.Uśmiechaj się do świata,on Ci umili Twego życia lata.Kocham Cię Mamo !Raz tylko w roku jest Dzień Matki,choć mamusiom co dzień należą się kwiatki,czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek,puszyste georginie na marzeń spełnienie,fiołeczki małe na zdrowie doskonałe,a leśne konwalie małe na szczęście trwałe!Moja mama jest jak wiosna, taka piękna i radosna.Kocha mnie, ja o tym wiem i ja mamo kocham Cię.Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,że z Tobą w domu jest fajnie:i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,wspierasz i uczysz życia w miłości.Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,skromny bukiecik kwiatów darować.Mamusiu Kochana!W Dniu Twojego Święta, Syn o Tobie pamięta,Przesyła życzenia, a także nadmienia,Że kocha szalenie, Mamusię - Marzenie.Brakuje słów, aby podziękowaćza matczyną odwagę, cierpliwość,dobroć, zrozumienie, ale tak bardzochcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie.Najbardziej kochającej z Mam!Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.Choć serduszko moje małe,Tobie dziś oddaje całe.byś na zawsze pamiętałaI podziękę moją znała.Za to wszystko coś zrobiła,Za to żeś mnie urodziła,I że byłaś mą ostoją,Za to żeś jest matką moją.Ślę życzenia a nie kwiatkiOraz miłość na Dzień Matki.

