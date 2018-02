Ostatki 2018: Kiedy jest Śledzik? Kiedy jest koniec karnawału? Śledzik - co to za dzień? Kiedy wypada? (© Andrzej Banaś)

Ostatki 2018, czyli tzw. Śledzik. Kiedy jest koniec karnawału? Co to jest "Śledzik"? Co to są Ostatki? Ostatki to czas hucznych imprez, które zwiastują koniec karnawału. Przypadają zawsze w ostatni wtorek przed Środą Popielcową, która zaczyna okres Wielkiego Postu przed Wielkanocą.

Ostatki 2018: Kiedy jest Śledzik? Kiedy jest koniec karnawału? Śledzik - co to za dzień? Kiedy wypada?

Ostatki przypadają na dzień przed Środą Popielcową, czyli 13 lutego we wtorek. Ale jeśli szykujecie się na imprezy ostatkowe, warto sprawdzić



W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem.



Ostatki 2018: Dlaczego w ogóle śledź kojarzy się w naszym kraju z ostatnim dniem karnawału?

Od wieków wierzono, że zabawa musi skończyć się we wtorek o północy - po tej godzinie wypada już Środa Popielcowa. Jeśli ktoś nie przestał się bawić, co gorsza tańczył i spożywał wysokoprocentowe trunki, do drzwi mogła zapukać postać w łachmanach ze śledziem - symbolem postu - w ręce. Przebieraniec wypędzał z izby lub karczmy niepokornych, a ci najbardziej rozbawieni musieli zjeść za karę wyjątkowo słonego śledzia.



Dziś śledź nie jest karą, ale prawdziwym przysmakiem. Tradycją jest też to, że podczas ostatkowych imprez, najczęściej urządzanych w domach, gości na stołach pod kilkoma postaciami.





Źródło: Associated Press



