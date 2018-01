Kiedy wypada Tłusty Czwartek 2018? Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Kiedy w tym roku wypada Tłusty Czwartek? Sprawdź!

W 2018 roku tłusty czwartek będzie obchodzony 8 lutego. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką.- Jeśli ktoś nie zje dobrego pączka w tłusty czwartek, nie będzie miał szczęścia przez cały rok. Ale jeśli ktoś się obje paskudnych pączków, może być nieszczęśliwy już zaraz po zjedzeniu - podsumowała Katarzyna Bosacka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji m.in. na temat zdrowia.Tradycyjnie pączki w Polsce smaży się na smalcu i takie są podobno najsmaczniejsze. Kucharze zalecają smażenie na mieszaninie smalcu z olejem przeznaczonym do głębokiego smażenia w stosunku 2:1. Znakomicie do smażenia pączków nadają się także tzw. frytury kulinarne, które powstają na bazie oleju palmowego. Tłuszcz palmowy zawiera przede wszystkim nasycone kwasy tłuszczowe, a tylko śladowe ilości kwasów nienasyconych.Dla porównania 100 g mandarynek zawiera tylko 22 kcal, a brukselka 110 kcal. Średniej wielkości pączek, o wadze 70 g, zawiera ok. 50 g węglowodanów, ok. 5 g białka, 1 g błonnika oraz tłuszcz - od 10 do 15 g. Zawartość tłuszczu w pączkach zależy od tego, jaki dobierzemy tłuszcz do ich smażenia oraz od wybranej techniki smażenia.Po czym poznać pysznego pączka? - "Pączkolodzy" mówią, że pączek powinien zmieścić się w dłoni, i na trzy kęsy powinniśmy go zjeść - powiedziała Katarzyna Bosacka, prowadząca program "Wiem, co jem".[cyt color=#000000]Wartość kaloryczna jednego pączka to około 300 kcal, ale żeby tradycji stało się zadość, raz w roku można sobie pofolgować. Polacy w tłusty czwartek zjadają średnio dwa i pół pączka. Najlepszym podsumowaniem obchodów tego słodkiego święta są wersy Władysława Broniewskiego: W tłusty czwartek się swawoli, później czasem brzuszek boli… [/cyt]