Rząd zaostrzy przepisy dotyczące kierowców jeżdżących dla firm pośredniczących w przewozach - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Kierowcy jeżdżący z aplikacją Uber będą musieli posiadać takie same licencje, jak taksówkarze. Już niedługorząd ma zająć się nowym projektem ustawy o transporcie, który wywołuje sporo kontrowersji.Jak zapewniła w rozmowie z dziennikiem rzeczniczka Ubera w Polsce, firma nie wycofa się z Polski ze względu nazapowiedziane rozwiązania prawne i nie przewiduje, by z tego powodu kierowcy rezygnowali z pracy. Przypomina, żepodobne wątpliwości pojawiły się dwa lata temu, gdy kierowcy musieli założyć własną działalność gospodarczą.Uber zapowiedział, że dostosuje się do zaostrzonych przepisów. Podobnie właściciel aplikacji Taxify.Zmian w przepisach domagają się m.in. kierowcy taksówek, którzy przekonują, kierowcy Ubera stanowią dla nich nieuczciwą konkurencję.Aby otrzymać licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy zdać egzamin. W skład pytań teoretycznych na egzaminie wchodzą takie zagadnienia jak: znajomość topografii ulic, placów i osiedli mieszkaniowych, znajomość zabytków i muzeów,położenia ambasad i szpitali, urzędów, miejsc noclegowych oraz rekreacji. Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru,z czego cztery pytania dotyczą przepisów prawnych, a 16 pytań jest związanych z topografią.Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Warszawy wynosi:320 zł - na okres 2-15 lat,380 zł - na okres 16-30 lat,450 zł - na okres 31-50 lat.Sam egzamin kosztuje 260 zł.